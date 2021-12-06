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Giriş Tarihi: 6.12.2021 11:36

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklama, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor
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