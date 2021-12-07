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Giriş Tarihi: 7.12.2021 09:40

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 16 personel alımı yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 16 personel alımı yapacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 16 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklama, "Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 16 personel alımı yapacak
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