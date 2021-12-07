Beykoz Üniversitesi 17 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü 17 personel alımı için ilan yayımladı.



Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklama, "Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre doktor öğretim üyeleri ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 21 Aralık 2021 olduğu ifade edildi. Ayrıntılar için tıklayınız...