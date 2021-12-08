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Giriş Tarihi: 8.12.2021 08:42

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 22 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...
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Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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