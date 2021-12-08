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Giriş Tarihi: 8.12.2021 08:56

İstanbul Aydın Üniversitesi 39 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 39 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Öğretim Elemanı" istihdamı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 22 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Aydın Üniversitesi 39 öğretim görevlisi alacak
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