İstanbul Aydın Üniversitesi 39 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.



İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Öğretim Elemanı" istihdamı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 22 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...