Hasan Kalyoncu Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alacağını bildirdi.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...