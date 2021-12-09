Yaşar Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.



Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 22 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...