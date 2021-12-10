Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elamanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim elamanı alacağını bildirdi.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 29 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...