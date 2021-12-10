Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını bildirdi.



Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi esasları uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla, bölüm ve anabilim dalı itibariyle unvanları belirtilen öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...