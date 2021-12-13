Anadolu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını bildirdi.



Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen boş kadrolarına, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar kapsamında; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...