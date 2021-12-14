Amasya Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim elemanı alacağını bildirdi.



Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 28 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...