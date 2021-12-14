Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Amasya Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:17

Amasya Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak

Amasya Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim elemanı alacağını bildirdi.

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 28 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Amasya Üniversitesi 8 öğretim elemanı alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA