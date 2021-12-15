Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sözlü sınav ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alacağını bildirdi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 21 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

