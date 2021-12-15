Manisa Celal Bayar Üniversitesi 25 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, 25 akademik personel alacağını bildirdi.



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 29 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...