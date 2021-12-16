Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alacak
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:10

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 22 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA