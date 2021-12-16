Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli personel alacağını bildirdi.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 22 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...