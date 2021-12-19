Malatya Turgut Özal Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim elemanı alacağını bildirdi.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ve 31. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.



Son başvuru tarihinin 1 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...