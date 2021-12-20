Işık Üniversitesi 1 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, 1 araştırma görevlisi alacağını bildirdi.



Işık Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...