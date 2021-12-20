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Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:25 Son Güncelleme: 20.12.2021 09:32

Kastamonu Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak

Kastamonu Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, 5 araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, 5 araştırma görevlisi alacağını bildirdi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin yazılı birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun'un ve 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince araştırma görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 31 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kastamonu Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alacak
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