Ege Üniversitesi engelli sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, engelli sürekli işçi alacağını bildirdi.



Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ege Üniversitesi hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 31. maddesindeki ''İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde yüzde dört engelli çalıştırmakla yükümlüdürler'' hükmü ile "Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca İş-Kur üzerinden 5 adet engelli sürekli işçi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 24 Aralık 2021 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...