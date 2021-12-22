Dokuz Eylül Üniversitesi 10 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, 10 araştırma görevlisi alacağını bildirdi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öncelikli alanlarda Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 6 Ocak 2022 olduğu billdirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...