Maltepe Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin gösterilen bölümlerine ve programlarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 6 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...