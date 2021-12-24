Kafkas Üniversitesi 15 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, 15 öğretim elemanı alacağını bildirdi.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esasların ilgili maddelerine göre Öncelikli Alan Kapsamında Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 7 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...