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Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:23

Selçuk Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak

Selçuk Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 35 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 35 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Selçuk Üniversitesi 35 öğretim üyesi alacak
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