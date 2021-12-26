Anadolu Üniversitesi 22 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, 22 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 7 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...