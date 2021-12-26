Batman Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüdedir." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...