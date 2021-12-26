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Giriş Tarihi: 26.12.2021 09:27 Son Güncelleme: 26.12.2021 09:31

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 23 öğretim elemanı alacağını bildirdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere öğretim görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 10 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 23 öğretim elemanı alacak
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