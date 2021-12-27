Galatasaray Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi"nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...