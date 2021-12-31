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Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:34

Anadolu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Anadolu Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alacağını bildirdi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 13 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Anadolu Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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