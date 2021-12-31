İnönü Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alacağını bildirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, öğretim görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi, araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 13 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...