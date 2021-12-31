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Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:38

Kafkas Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Kafkas Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alacağını bildirdi.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 14 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Kafkas Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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