Uşak Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacağını bildirdi.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada,"2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca; Üniversitemiz birimlerine Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 17 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...