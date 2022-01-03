İstanbul Aydın Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, 64 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 17 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...