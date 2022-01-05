İstanbul Galata Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerinde yer verildi.



Son başvuru tarihinin 19 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...