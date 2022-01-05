Muş Alparslan Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, 50 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrasına göre belirtilen unvanlarda Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 19 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...