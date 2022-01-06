İstanbul Medipol Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, 18 öğretim üyesi alacağını bildirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru tarihinin ilanın Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...