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Giriş Tarihi: 7.1.2022 08:55

Batman Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Batman Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, 3 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Batman Üniversitesi Rektörlüğü, 3 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıda belirlenen; 1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 3 adet boş pozisyona Esasların Ek madde 2/b kapsamında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; 2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Esasların Ek madde 2/c kapsamında yapılacak yazılı sınav başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 21 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Batman Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
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