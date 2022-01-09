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Giriş Tarihi: 9.1.2022 09:34 Son Güncelleme: 9.1.2022 09:35

Biruni Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Biruni Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Biruni Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 22 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Biruni Üniversitesi 4 öğretim elemanı alacak
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