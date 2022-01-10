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Giriş Tarihi: 10.1.2022 09:22

Adalet Bakanlığı stajyer kontrolör alacak

Adalet Bakanlığı stajyer kontrolör alacak

Adalet Bakanlığı, 15 stajyer kontrolör alımı için sınav ilanı yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, stajyer kontrolör alacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 14 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Adalet Bakanlığı stajyer kontrolör alacak
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