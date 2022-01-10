Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4.175 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 20 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...