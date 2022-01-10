KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını bildirdi.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'ndn yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca belirtilen Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi (başlıca eser belirtilmiş haliyle), nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, lisans diplomasının onaylı örneği, yüksek lisans diplomasının onaylı örneği. doktora belgesinin onaylı örneği, doçentlik belgesinin onaylı örneği, profesörlük belgesinin onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...