Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, 30 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"da yer alan ek 2 nci maddesinin b fıkrasına göre 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyon ve niteliklerde 30 (otuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 24 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...