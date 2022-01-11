Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı Muğla merkez ve ilçelerinde bulunan birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" belirtilen pozisyon ve niteliklerde 12 (oniki) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...