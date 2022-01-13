İÜ - Cerrahpaşa 30 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 30 sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...