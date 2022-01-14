Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim görevlisi alacağını bildirdi.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 28 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...