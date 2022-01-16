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Giriş Tarihi: 16.1.2022 14:56

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını bildirdi.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 26 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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