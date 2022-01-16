İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü, 8 araştırma görevlisi alacağını bildirdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 28 Ocak 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...