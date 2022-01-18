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Giriş Tarihi: 18.1.2022 09:35

Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını bildirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 4 Şubat 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Gebze Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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