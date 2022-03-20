Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri İLANLAR Haberleri Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 20.3.2022 13:47

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Mart 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

ARKADAŞINA GÖNDER
Dicle Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA