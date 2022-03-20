Doğuş Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Doğuş Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...