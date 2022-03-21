Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü 48 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 48 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru işlemlerinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabileceği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...