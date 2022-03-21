Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin belirtilen birimine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" ifadelerine yer verildi.

Başvuruların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı yapılabileceği açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...